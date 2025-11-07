Медведев назвал поддержку участников СВО приоритетом для всей страны

В ближайшие три года нужно будет увеличить финансирование мероприятий по реабилитации бойцов, которые возвращаются с фронта, отметил председатель "Единой России"

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Поддержка участников спецоперации является безусловным приоритетом для всей страны. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на заседании программной комиссии партии, посвященном бюджету на предстоящие три года.

"Важная задача - поддержка участников специальной военной операции и членов их семей. Это безусловный приоритет не только для нашей партии, а вообще для всей нашей страны", - заявил Медведев.

Он отметил, что в ближайшие три года нужно будет увеличить финансирование мероприятий по реабилитации бойцов, которые возвращаются с фронта. "Прежде всего, речь идет о раненых. Это можно сделать разными способами, включая бюджетные гранты, фонд "Защитники Отечества", а также по линии учреждений, которые занимаются медицинской помощью. Такие медицинские услуги должны быть абсолютно доступны для участников спецоперации", - отметил он.