Кабмин распорядился подписать соглашение с Индонезией о признании образования

Страны будут взаимно признавать среднее общее образование, полученное в РФ, и старшее среднее образование, полученное в Индонезии, которое подтверждено соответствующими документами

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ поручило подписать Минобрнауки соглашение с Индонезией о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. Распоряжение опубликовано на портале правовых актов.

Так, планируется, что после подписания соглашения две страны будут взаимно признавать среднее общее образование, полученное в РФ, и старшее среднее образование, полученное в Индонезии, которое подтверждено соответствующими документами. Такие уровни образования в РФ и Индонезии, согласно документу, будут признаваться сопоставимыми и давать право их обладателям на "продолжение обучения по программам среднего профессионального образования и образовательным высшего образования (бакалавриат или специалитет) в Российской Федерации и по образовательным программам академического высшего образования (бакалавриат) и высшего профессионального образования в Республике Индонезии в соответствии с законодательством государств сторон".

Равноценными также признают среднее профессиональное образование РФ и высшее профессиональное образование Индонезии. При этом срок обучения должен быть не менее нормативного срока, установленного законами двух стран. Уровни этого образования предлагается принять сопоставимыми и дать право их обладателями на продолжение обучения в бакалавриате или специалитете в РФ, а также на получение диплома четвертого уровня и степени бакалавра в Индонезии. Помимо этого, предоставляется и право на профдеятельность в каждом из государств.

Сопоставимыми планируется признать и высшее образование двух государств. Обладатели дипломов о высшем образовании РФ или Индонезии имеют право на обучение в магистратуре, а также в магистратуре и интегрированной докторантуре в соответствующих странах.

"Настоящее соглашение направлено на упрощение взаимного признания образования, квалификаций и ученых степеней, полученных в Российской Федерации и в Республике Индонезии, с целью обеспечения доступа их обладателей к продолжению обучения и (или) осуществлению профессиональной деятельности в государствах сторон в соответствии с законодательством государств сторон", - указывается в документе.

Соглашение будет подписано после того, как Минобрнауки проведет переговоры с Индонезийской стороной, в ходе которых будут достигнуты договоренности.