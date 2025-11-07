Балицкий отметил вклад Росгвардии в обеспечение безопасности в Запорожской области

Губернатор области встретился 7 ноября с директором службы Виктором Золотовым

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 ноября. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий высоко оценил работу подразделений Росгвардии по обеспечению безопасности в регионе. Об этом он заявил в своем Telegram-канале по итогам встречи с директором службы Виктором Золотовым.

"На сегодняшний день личный состав Росгвардии выполняет боевые задачи на передовой, обеспечивает безопасность в Запорожской области. Большая работа проводится на всех уровнях власти", - написал он.

Губернатор отметил, что в ходе встречи обсуждались меры по укреплению взаимодействия подразделений ведомства с администрацией губернатора и правительства региона. "Благодарю Виктора Васильевича за встречу и предметный разговор. Продолжаем совместную работу. Со своей стороны всегда готовы оказать любую необходимую поддержку росгвардейцам, выполняющим служебно-боевые задачи в ходе специальной военной операции", - подчеркнул Балицкий.