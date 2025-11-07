Представитель РФ: страны должны адаптироваться к изменениям климата своим путем

Рабочая программа по справедливому переходу не должна стать инструментом для навязывания новых обязательств, отметил специальный представитель президента России по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 8 ноября. /ТАСС/. Каждое государство должно самостоятельно, без навязывания извне, определять шаги по собственной адаптации к климатическим изменениям. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам климата и водных ресурсов Руслан Эдельгериев.

"Путь каждой страны к низкоуглеродному будущему уникален. По этой причине рабочая программа по справедливому переходу должна оставаться площадкой для диалога и обмена опытом, а не инструментом для навязывания новых обязательств. Нам нужны практические результаты, развитие навыков, передача технологий", - сказал он в ходе выступления на Климатическом саммите в бразильском Белене.

По словам Эдельгериева, на предстоящей 30-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-30) "критически важно согласовать набор показателей для глобальной цели по [климатической] адаптации". "Мы предлагаем прагматичный подход, давайте согласуем тот минимальный набор [показателей], который устраивает всех сейчас, и зафиксируем план по доработке остальных показателей. Это позволит нам начать их апробацию и получить ценные данные уже для второго глобального подведения итогов", - отметил спецпредставитель президента России.

COP-30 пройдет в столице бразильского штата Пара с 10 по 21 ноября. Перед климатической конференцией с 6 по 7 ноября пройдет Климатический саммит.