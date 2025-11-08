В "Единой России" ожидают 30 млн предложений в программу к выборам в Госдуму

На выборах в 2021 году партия рассмотрела около 3 млн обращений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" ожидает, что в предвыборную программу, с которой партия пойдет на выборы в Госдуму в 2026 году, поступит более 30 млн предложений россиян. Как отметил в беседе с ТАСС член генерального совета ЕР, сенатор Сергей Перминов, на выборах в 2021 году партия проанализировала порядка 3 млн обращений.

В конце октября секретарь генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что новый программный документ находится в активной фазе набора идей. Чуть ранее председатель ЕР Дмитрий Медведев отмечал, что к сбору предложений будут привлечены первичные отделения партии, которые будут собирать инициативы с мест. Кроме того, в процедуре формирования документа планируется использовать цифровые сервисы.

"Мы полагаем, что порядок собранных предложений будет иным. Если в 2021 году мы проанализировали порядка 3 млн обращений граждан, то в сезоне 2026 года речь будет идти более чем о 30 млн предложений", - поделился Перминов.

По словам политика, реализация нынешнего программного документа - Народной программы, с которой партия победила на выборах 2021 года, имеет высокие количественные и качественные показатели. "Реализовано более 92-94% сформулированных задач. Поэтому растет интерес, и количество обращений к нам, как мы полагаем, вырастет на порядок", - отметил он.

Говоря о том, на чем будет сделан упор в новой программе - в социальной, военной или экономической сфере, Перминов подчеркнул, что документ будет охватывать все сферы и запросы россиян. "Программа будет включать разделы, связанные с развитием России в будущем - от инновационного развития до решения важных вопросов социальной поддержки участников специальной военной операции. Это будут также вопросы экономики, сельского хозяйства, науки, школьного и дошкольного образования", - пояснил он.

Выборы в Государственную думу девятого созыва пройдут в сентябре 2026 года. Согласно закону, днем голосования станет третье воскресенье месяца, когда истекает конституционный срок полномочий нижней палаты парламента, - 20 сентября.