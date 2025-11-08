Праймериз "Единой России" по выборам в Госдуму пройдет с 25 по 31 мая

Как сообщил член генерального совета партии, сенатор Сергей Перминов, регистрация кандидатов на участие в процедуре может начаться в конце февраля - начале марта

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. Предварительное голосование "Единой России" по отбору кандидатов для участия в выборах депутатов Государственной думы и других уровней, которые состоятся в единый день голосования 2026 года, пройдет с 25 по 31 мая. Об этом ТАСС сообщил член генерального совета партии, сенатор Сергей Перминов.

По его словам, регистрация кандидатов на участие в процедуре может начаться в конце февраля - начале марта. "Голосование, то есть отбор участников, будет проходить в последнюю полную неделю мая - во всяком случае, так традиционно мы поступали в последние годы", - уточнил Перминов.

Последние два года "Единая Россия" предоставляет участникам специальной военной операции преференции на праймериз - в частности, 25-процентную надбавку к результатам голосования, а также упрощенные условия подачи документов и проведения кампании. Как рассказал политик, вопрос о сохранении этих мер на 2026 год уже обсуждается в партии. "Скорее всего, ответ будет, да, утвердительным. Но окончательное решение примем позже, по мере формирования условий проведения процедуры в 2026 году", - отметил он.

Политик подчеркнул, что перед партией стоит задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, - вовлекать участников СВО в политику и формировать новую элиту. При этом партия не устанавливает специальных количественных характеристик по числу таких кандидатов. "Мы определяем состав участников [выборов] на основании открытых процедур предварительного голосования, и, по большому счету, это количество будет определено избирателями в мае следующего года", - заключил он.

Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва - 20 сентября.