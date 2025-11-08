В ЕР создадут команду дебатеров федерального уровня для выборов в Госдуму

Имена участников, которые буду представлять партию, сообщат весной 2026 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 ноября. /ТАСС/. "Единая Россия" на базе Высшей партийной школы подготовит команду дебатеров федерального уровня для кампании по выборам в Государственную думу. Об этом ТАСС сообщил член генерального совета партии, сенатор Сергей Перминов.

"В Высшей партийной школе готовится специальная линейка дебатеров. Мы их готовим для участия в дебатах федерального уровня", - рассказал политик, уточнив, что количество и имена участников, которые будут представлять партию, станут известны в марте - апреле 2026 года.

Ранее на базе Высшей партийной школы была запущена программа "Публичная политика", направленная на поиск и подготовку партийных спикеров как на региональном, так и на федеральном уровнях, в том числе для участия в дебатах в период избирательных кампаний.

Отбор кандидатов проводится через внутрипартийные дебаты и рейтинговое голосование. Финал программы состоится в 2026 году. По итогам отбора наиболее результативные участники смогут стать партийными фронтменами на федеральном и региональном уровнях, а также будут рекомендованы к участию в предварительном голосовании и выборах.

Выборы в Госдуму должны пройти в сентябре 2026 года. Днем голосования, согласно закону, является третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок, на который была избрана Госдума предыдущего созыва, - 20 сентября.