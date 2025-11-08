Посольство России в Италии поддержало Абдразакова после отмены выступления

В диппредставительстве отметили, что ни один здравомыслящий человек в Италии никогда не согласится с тем, что исполнение партии Дона Жуана является инструментом "кремлевской пропаганды"

РИМ, 8 ноября. /ТАСС/. Посольство России в Италии выразило поддержку российскому басу Ильдару Абдразакову, чьё выступление в постановке оперы "Дон Жуан" было отменено. Об этом говорится в соответствующем заявлении представительства.

"Уверены, что ни один здравомыслящий человек в Италии никогда не согласится с распространяемыми в СМИ и соцсетях безумными домыслами о том, что исполнение выдающимся басом из России партии Дона Жуана является инструментом "кремлевской пропаганды" и чуть ли не угрозой для Италии", - говорится в сообщении.

6 ноября дирекция фонда "Арена Ди Верона" отменила участие Ильдара Абдразакова в постановке оперы "Дон Жуан". Позже заместитель председателя Европарламента Пина Пичиено разместила на своей странице в Х ликующий пост по поводу этого события. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии "Комсомольской правде" назвала отмену выступления варварством.