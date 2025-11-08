Оверчук побывал в штаб-квартире Евразийского фонда стабилизации и развития

Вице-премьер России поучаствовал в церемонии ее открытия

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук в ходе визита в Астану принял участие в церемонии открытия штаб-квартиры Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

"Размещение штаб-квартиры ЕФСР в столице Казахстана, Астане, самом центре Евразии, международном финансовом центре, означает, что фонд сможет эффективно реализовывать задачи в сотрудничестве с другими финансовыми институтами, и это важно для стабильного и созидательного развития региона Большой Евразии", - отметил Оверчук.

Зампред российского правительства также оценил большую работу, которую проводит фонд в области поддержки и распространения русского языка, российской системы образования и образовательных стандартов в Центральной Азии. В качестве примера он привел проект строительства девяти средних общеобразовательных школ с русским языком обучения в регионе Центральной Азии.

По его словам, фонд становится все более значимым центром технического содействия и макроэкономической экспертизы, аналитические продукты ЕФСР высоко востребованы и пользуются авторитетом в мировом сообществе институтов развития.

"Много лет ЕФСР работал в составе Евразийского банка развития, завоевал репутацию профессионального международного финансового института, работающего в области поддержки бюджетов и бюджетной стабилизации. Фонд ведет большую инвестиционную работу, в том числе в энергетике, транспортно-логистической сфере", - резюмировал Оверчук.

Евразийский фонд стабилизации и развития - региональный финансовый механизм объемом $8,513 млрд, который был учрежден в 2009 году Арменией, Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном. Фонд создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик государств - участников фонда.