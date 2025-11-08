Лавров: разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях по дипканалам не было

Объяснений, что имел в виду президент США, Москва не получила, отметил глава МИД РФ

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Москва пока не получила по дипломатическим каналам разъяснения от Вашингтона слов президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нет, пока каких-либо объяснений, что имел в виду президент Дональд Трамп, когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний, мы по дипломатической линии не получили", - отметил глава дипведомства, отвечая на соответствующий вопрос.

"Неясно, шла ли речь об испытаниях носителей ядерного оружия, о проведении так называемых подкритических испытаний (т. е. испытаний, при которых не происходит ядерная реакция, - они осуществляются всеми ядерными государствами для поддержания безопасности и боеспособности ядерных арсеналов, не противоречат добровольно взятым на себя обязательствам таких государств и не нарушают не вступивший в силу Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний). Или же Дональд Трамп действительно говорил о намерении Вашингтона возобновить натурные ядерные испытания", - пояснил министр.

"Комментарии представителей Вашингтона, которые попадают в публичное пространство, свидетельствуют скорее о том, что единого понимания, что имел в виду президент США, у них нет", - резюмировал Лавров.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Он не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.