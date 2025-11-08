МИД прорабатывает поручение Путина с Совбеза 5 ноября

Президент РФ 5 ноября поручил российскому дипведомству, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. МИД России принял к исполнению поручение президента России Владимира Путина с заседания Совета безопасности 5 ноября, оно находится в работе. Об этом заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Путин на упомянутом заседании поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

"Что касается поручения президента Владимира Путина на заседании Совета безопасности 5 ноября, то оно принято к исполнению и находится в работе. О результатах общественность будет проинформирована", - отметил министр.

Лавров также отметил, что "пока каких-либо объяснений, что имел в виду президент США Дональд Трамп, когда заявлял о возобновлении ядерных испытаний", по дипломатической линии в Москве не получали.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Он не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.