Оверчук провел заседание комиссии в Казахстане в преддверии визита Токаева в РФ

Вице-премьер России отметил исторически дружественный характер российско-казахстанского многопланового взаимодействия, основанного на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Казахстана Серик Жумангарин провели в Астане 26-е заседание двусторонней межправительственной комиссии в преддверии государственного визита президента республики Касым-Жомарта Токаева в Россию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства РФ.

"В ходе заседания, организованного в преддверии государственного визита президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию, сопредседатели межправкомиссии сверили часы и подвели некоторые итоги 2025 года по вопросам российско-казахстанского сотрудничества и стратегического партнерства в двустороннем формате и в рамках Евразийского экономического союза", - указывается в сообщении.

Оверчук отметил исторически дружественный характер российско-казахстанского многопланового взаимодействия, основанного на принципах равноправия, взаимного уважения и учета интересов друг друга. Стороны обсудили реализацию совместных проектов в энергетике, промышленности, транспорте и логистике, сельском хозяйстве, здравоохранении, науке, образовании и туризме.

"Отмечено поступательное расширение промышленной кооперации и инвестиционного сотрудничества России и Казахстана, выражен обоюдный настрой на работу по созданию новых совместных предприятий, - говорится в сообщении. - В 2024 году запущены заводы по производству теплоизоляционных материалов и каменной ваты. В индустриальных зонах Республики Казахстан открыты дилерские центры российских автопроизводителей. Расширено совместное производство автомобильных шин. До конца текущего года планируется запустить еще ряд крупных проектов, в том числе по производству автозапчастей, строительной техники, лекарственных средств".

Достижения и перспективы сотрудничества

Вице-премьеры констатировали углубление сотрудничества в энергетике, имеющего стратегический характер, включая совместную работу России и Казахстана по увеличению в своих энергобалансах доли чистой энергии, которую дает природный газ и атомная энергетика. Была рассмотрена и работа в рамках ЕАЭС, а также вопросы дальнейшей совместной работы по укреплению связанности в регионе Северной Евразии.

"Особое внимание уделено перспективам развития восточного маршрута международного транспортного коридора Север - Юг, связывающего российские порты Балтийского и Баренцева морей с иранскими портами Персидского залива через территорию Республики Казахстан и Туркменистан. Стороны позитивно оценили усилия транспортных ведомств и логистических компаний России и Казахстана по снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для перевозчиков", - указано в тексте.

Отдельное внимание было уделено перспективам реализации совместных проектов в сфере туризма. Отмечалась взаимная заинтересованность в развитии новых туристических маршрутов, в том числе в трансграничной туристической зоне в районе горы Белуха.

"Сопредседатели межправкомиссии констатировали прогресс в развитии прямых торгово-экономических и гуманитарных связей между регионами двух стран, выразив обоюдную надежду на успешное проведение очередного Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет 12 ноября 2025 года в Уральске (Республика Казахстан) под девизом "Рабочие профессии - драйвер роста экономики", - говорится в сообщении.