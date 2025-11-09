Пушков заявил, что Рютте "наплевать на избирателей и судьбы европейцев"

Сенатор отметил, что "в разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО"

Сенатор Алексей Пушков © Андрей Махонин/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Сенатор Алексей Пушков заявил, что генсек НАТО Марк Рютте смеется над избирателями и судьбами европейцев в разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы.

По словам сенатора, что бы ни произошло с государствами Европы или страной генсека, "ему все нипочем", поскольку Рютте перешел в класс "небожителей".

"После его назначения на пост генсека НАТО с огромной зарплатой и пенсией, ему наплевать на избирателей и судьбы европейцев", - написал Пушков в Telegram-канале.

К публикации сенатор приложил фотографию смеющегося Рютте и написал, что "в разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека". "Он то и дело хохочет", - отметил Пушков.