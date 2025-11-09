Володин поздравил главу парламента Венесуэлы с днем рождения

Председатель Госдумы отметил, что депутаты высоко ценят вклад главы парламента Венесуэлы в укрепление российско-венесуэльского межпарламентского сотрудничества

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин © Марат Абулхатин/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поздравил председателя Национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригеса Гомеса с днем рождения. Об этом сообщается на сайте Госдумы.

"Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил председателя Национальной ассамблеи Боливарианской Республики Венесуэла Хорхе Родригеса Гомеса с днем рождения", - говорится в сообщении.

Володин отметил, что депутаты Госдумы высоко ценят вклад главы парламента Венесуэлы в укрепление российско-венесуэльского межпарламентского сотрудничества, а также развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и укрепление дружественных отношений между двумя странами.

Кроме того, председатель Госдумы пожелал ему крепкого здоровья и всего самого доброго. "Пусть успех сопутствует вам во всем", - добавил он.

Ранее Володин и Родригес в телефонном разговоре обсудили развитие межпарламентского диалога России и Венесуэлы.