Лавров назвал армию, флот и ВКС союзниками России

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Союзники России - это по-прежнему армия, флот и Воздушно-космические силы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для программы "Военная приемка", посвященном 25-летию АО "Рособоронэкспорт".

"Мы часто вспоминаем, что у России по-прежнему два союзника - армия и флот, но, безусловно, нужно добавлять Воздушно-космические силы", - сказал министр.

По его словам, "Рособоронэкспорт" является главным российским поставщиком на мировые рынки, которому доверяют производители продукции военного назначения. "Он доказал, что может это делать быстро, в срок обеспечивать обслуживание поставляемой техники, - отметил Лавров. - У МИД тесные и давние связи с "Рособоронэкспортом".