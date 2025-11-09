Песков: ни Россия, ни Китай не проводят ядерных испытаний

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона начать испытания американского ядерного оружия

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Испытания ядерного оружия не проводятся ни Россией, ни Китаем, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона начать испытания американского ядерного оружия в связи с проведением подобных испытаний в других странах. "Мы точно знаем, что ни Россия, ни Китай не занимаются испытанием ядерного оружия", - подчеркнул Песков.