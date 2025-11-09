Песков: РФ все еще привержена обязательствам по запрету ядерных испытаний

Российская сторона будет пытаться понять, что точно имел в виду американский президент Дональд Трамп в своих заявлениях относительно ядерных испытаний, отметил представитель Кремля

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Москва привержена запрету испытаний ядерного оружия. Однако если это сделает другая страна, РФ будет сохранять паритет, напомнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Путин неоднократно говорил, что Россия привержена своим обязательствам по запрету ядерных испытаний, и мы не собираемся этого делать, но если это сделает другая страна, то мы обязаны будем это сделать с точки зрения сохранения паритета", - отметил представитель Кремля.

По его словам, сейчас российская сторона будет пытаться понять, что точно имел в виду американский президент Дональд Трамп в своих заявлениях относительно ядерных испытаний. "Нам главное, что мы прекрасно понимаем, что имеет в виду наш президент. И он всегда что имеет в виду, то и делает", - обратил внимание Песков.