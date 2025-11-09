Песков: США не должны путать испытания "Буревестника" и "Посейдона" с ядерными

Американские специалисты не должны делать таких ошибок, считает представитель Кремля

Крылатая ракета "Буревестник" © Минобороны РФ

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о том, могли ли специалисты в США спутать испытания "Буревестника" и "Посейдона" с ядерными, указал, что "они не должны делать таких ошибок".

"Американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и в своих выводах", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина о том, мог ли Вашингтон перепутать испытания "Буревестника" и "Посейдона" на атомной энергетической установке с испытанием ядерного оружия.