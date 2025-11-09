Песков: создателей "Буревестника" и "Посейдона" награждали в почти полном зале

Награждение проходило в Кремле в День народного единства

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Екатерининский зал Большого Кремлевского дворца во время награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона" был почти полон. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Был почти полный зал", - рассказал Песков, комментируя награждение президентом РФ Владимиром Путиным разработчиков "Буревестника" и "Посейдона" в Кремле 4 ноября, в День народного единства.