Песков назвал "Буревестник" и "Посейдон" прорывными технологиями

Таких нет ни у одной страны, подчеркнул представитель Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. "Буревестник" и "Посейдон" - это прорывные технологии, которых нет ни у одной страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Это действительно мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны", - подчеркнул Песков, комментируя награждение президентом РФ Владимиром Путиным разработчиков "Буревестника" и "Посейдона" в Кремле.

"И, конечно же, они появятся каким-то образом, но, видимо, не скоро", - добавил представитель Кремля.

О "Буревестнике" и "Посейдоне"

Путин в 2018 году сообщил, что страна разрабатывает виды стратегического оружия, против которых бесполезны системы противоракетной обороны (ПРО). Испытанные Россией крылатая ракета "Буревестник" и подводный аппарат "Посейдон" с ядерными силовыми установками используют иные способы доставки к цели специальной боевой части. При этом "Посейдон" мощнее, чем перспективная российская межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат".

26 октября 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в докладе Путину сообщил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник". В ходе испытаний ракета находилась в воздухе около 15 часов, преодолела 14 тыс. км, что, по словам начальника Генштаба, не является пределом.

Он подчеркнул, что во время полета "Буревестника" были выполнены все заданные вертикальные и горизонтальные маневры и "тем самым продемонстрированы высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны".

Вскоре после этого Путин, беседуя с ранеными бойцами СВО в Центральном военном клиническом госпитале имени Мандрыка, сообщил об испытаниях подводного безэкипажного судна "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. "По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, в ближайшее время вряд ли появится, и способов перехвата не существует", - констатировал верховный главнокомандующий, добавив, что это оружие обеспечивает безопасность страны на долгосрочную перспективу.

В Кремле отдельно оговорили, что это "не может ни в коей мере трактоваться как ядерные испытания", а также рассчитывают, что данные об этом были корректно доведены до лидера США Дональда Трампа.