Песков: для создания "Буревестника" и "Посейдона" требуются одаренные люди

Представитель Кремля прокомментировал награждение президентом РФ Владимиром Путиным разработчиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Для создания таких прорывных технологий, как "Буревестник" и "Посейдон", требуются большие коллективы целеустремленных, одаренных людей. На это указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Конечно же, требуются большие коллективы целеустремленных, талантливых, одаренных людей, которые способны создавать такие технологии прорывные [как "Буревестник" и "Посейдон"]", - сказал Песков, комментируя награждение президентом РФ Владимиром Путиным разработчиков "Буревестника" и "Посейдона" в Кремле 4 ноября, в День народного единства.