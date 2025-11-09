Ульянов: разъяснения от США по поводу ядерных испытаний давно назрели

Постпред России при международных организациях в Вене сообщил, что Вашингтон мог бы сделать это на очередной сессии Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний

Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов © Михаил Метцель/ ТАСС

ВЕНА, 9 ноября. /ТАСС/. США могли бы воспользоваться началом очередной сессии Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), чтобы прояснить позицию Вашингтона по испытаниям атомного оружия. Такое мнение выразил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Он не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

"Завтра начнется сессия Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ. Это будет хорошей возможностью для США прояснить позицию Вашингтона в отношении ядерных испытаний. Соответствующие разъяснения давно назрели", - сказал Ульянов. "В любом случае эта тема будет в центре внимания и вызовет множество вопросов и комментариев", - отметил он.