Песков: РФ нуждается в разъяснениях США по словам Трампа про ядерные испытания

Пресс-секретарь президента России отметил, что заявление американского лидера прозвучало однозначно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валентина Певцова/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Москва нуждается в разъяснениях со стороны Вашингтона по поводу слов президента США Дональда Трампа о начале проведения ядерных испытаний. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Смотрите, в данном случае мы действительно нуждаемся в разъяснении, что именно имелось в виду, потому что это слишком серьезная субстанция и действительно прозвучало все однозначно - США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что именно имел в виду Трамп, говоря о начале ядерных испытаний.

Ранее президент США заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Он не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.