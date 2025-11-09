Песков назвал ядерный паритет важнейшей составляющей глобальной безопасности

Пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин неоднократно указывал на приверженность России обязательствам по запрету ядерных испытаний

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Ядерный паритет сегодня является важнейшей составляющей глобальной архитектуры безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о начале ядерных испытаний, отметил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно указывал на приверженность РФ обязательствам по запрету ядерных испытаний. Вместе с тем, по словам представителя Кремля, в случае, если Вашингтон действительно проведет ядерные испытания, Россия будет вынуждена действовать зеркально.

"Если это сделает другая страна, то мы обязаны будем это сделать с точки зрения сохранения паритета, - подчеркнул Песков. - Именно ядерный паритет - это важнейшая составляющая для, наверное, глобальной архитектуры безопасности в наше время".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия, мотивировав это тем, что некие другие страны уже этим занимаются. Он не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.