Мирошник: Зеленский прибег к театральным эффектам для получения денег от Запада

Посол по особым поручениям МИД РФ так прокомментировал погасший свет во время интервью Владимира Зеленского британскому журналисту в Киеве
Редакция сайта ТАСС
21:39

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник

© Сергей Булкин/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Владимир Зеленский погасшим светом во время интервью британскому журналисту в Киеве пытается выжать "скупую финансовую слезу" из евроспонсоров, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

"Нравятся Зеленскому мелкие театральные эффекты, - отметил Мирошник в своем Telegram-канале. - В Мариинском дворце в Киеве, давно и на много денег обеспеченном альтернативными источниками энергоснабжения, вдруг во время интервью именно журналисту британской Guardian погас свет".

"Похоже, что сценаристы квартала исписались. Сирена авиаудара уже была для Байдена в Киеве, бомбоубежище для Штайнмайера в Чернигове… теперь страдания от истерзанной энергосистемы?! - обратил внимание Мирошник. - Похоже, что он делает ставку на выжимание скупой финансовой слезы из евроспонсоров именно жалобами на блэкаут". 

