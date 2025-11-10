{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
ГД может призвать США решать проблемы трансграничной преступности через диалог

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Госдума может призвать США воздержаться от эскалации напряженности у границ Венесуэлы и искать решения проблемы трансграничной преступности через диалог. Это следует из проекта обращения Думы к парламентам стран ООН по соответствующей теме.

"Государственная дума призывает США воздержаться от эскалации и содействовать поиску решений проблем трансграничной организованной преступности и наркотрафика посредством сотрудничества и диалога между странами с добросовестным выполнением международно-правовых обязательств", - говорится в документе.

Депутаты Госдумы также планируют призвать парламенты государств - членов ООН, международные парламентские организации и мировое сообщество "решительно осудить усиление военного присутствия Соединенных Штатов Америки в южной части Карибского моря вблизи территориальных вод Венесуэлы под предлогом борьбы с наркокартелями".

В документе также указано, что депутаты "выражают твердую поддержку и солидарность руководству Венесуэлы в деле защиты национального суверенитета, подчеркивают важность ее стабильного и независимого развития". "Международное сообщество должно незамедлительно и безоговорочно осудить угрозы силой и ее применения в отношении Венесуэлы и выступить за сохранение Латинской Америки и Карибского бассейна как зоны мира, стабильности и сотрудничества", - подчеркивается в проекте обращения.

Песков назвал Казахстан особо привилегированным партнером России
Москва завершает подготовку к госвизиту казахского лидера Касым-Жомарта Токаева, отметил пресс-секретарь президента России
