Валерий Янин покинул пост министра здравоохранения Владимирской области

Его полномочия прекращены в связи с истечением срока действия служебного контракта

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 10 ноября. /ТАСС/. Полномочия министра здравоохранения Владимирской области Валерия Янина, которого обвиняют в превышении должностных полномочий, прекращены в связи с истечением срока действия служебного контракта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"10 ноября 2025 года прекращены полномочия Валерия Янина в должности министра здравоохранения Владимирской области в связи с истечением срока действия служебного контракта. Соответствующее решение принято губернатором Александром Авдеевым", - говорится в сообщении.

6 ноября Октябрьский районный суд города Владимира продлил Янину срок домашнего ареста на шесть месяцев.

Установлено, что в сентябре 2022 года Янин, занимая должность главного врача Александровской районной больницы, потребовал от подчиненной ежемесячно передавать ему по 20 тыс. рублей из заработной платы, продолжив это требовать и после назначения министром здравоохранения. С сентября 2022 по декабрь 2024 года женщина передала ему 540 тыс. рублей как лично, переводом денежных средств на счет, так и через иных работников. Аналогичным образом с марта по июль 2024 года обвиняемый получил 100 тыс. рублей от другого сотрудника больницы.

11 декабря 2024 года министр был задержан в служебном кабинете сотрудниками УФСБ, в помещении были обнаружены и изъяты 100 тыс. рублей и €6 тыс., на которые по ходатайству следователя СК наложен арест. Вину по предъявленному обвинению фигурант не признал, давать показания отказался.