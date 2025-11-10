Мантуров: в ОДКБ важно сформировать партнерство вузов для подготовки кадров в ОПК

Первый вице-премьер РФ указал на необходимость упрощенных механизмов обучения студентов на льготных условиях

АСТАНА, 10 ноября. /ТАСС/. Странам - участницам Организации Договора о коллективной безопасности важно сформировать партнерство научно-образовательных учреждений для подготовки кадров для оборонной промышленности. Об этом заявил первый вице-премьер РФ - председатель Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ Денис Мантуров на открытии XXIII заседания комиссии в Астане.

"У нас на повестке комплекс вопросов, по которым необходимо развивать прикладное взаимодействие. В частности, речь идет про подготовку кадров для оборонных предприятий наших государств. Здесь важно формировать партнерство научно-образовательных учреждений, а также упрощенные механизмы обучения студентов на льготных условиях", - сказал он.