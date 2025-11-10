Шойгу поблагодарил ас-Сиси за инициативы по украинскому урегулированию

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что Москва признательна Каиру за взвешенную и ответственную позицию по украинскому вопросу

Редакция сайта ТАСС

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу © Валерий Шарифулин/ ТАСС

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Москва признательна Каиру за ответственную позицию по украинскому урегулированию, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"В Москве признательны за взвешенную и ответственную позицию Египта по украинскому вопросу, а вам лично - за продвижение инициатив о посредничестве в его мирном урегулировании", - сказал он в понедельник на встрече с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

"Считаем важным поддерживать должный уровень двусторонних контактов между министерствами обороны, силовыми структурами, правоохранительными органами, финансовыми разведками", - отметил он.

Также Шойгу отметил, что комплексное урегулирование палестино-израильского конфликта на международно-правовой основе является единственным жизнеспособным решением.

"Приветствуем содействие Каира в разрешении региональных конфликтов, прежде всего в секторе Газа. Убеждены в том, что комплексное урегулирование палестино-израильского конфликта на известной международно-правовой основе было и остается единственным жизнеспособным решением, которое гарантировало бы прочный мир всем народам Ближнего Востока", - сказал Шойгу.

Секретарь Совбеза сообщил, что Россия внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

Шойгу также пригласил экспертов из различных министерств и ведомств силового блока Египта на Международный форум по безопасности, который пройдет в мае следующего года в Москве.