Вице-спикер ГД Абрамченко встретилась с главой Нацассамблеи Мадагаскара

Стороны уделили особое внимание развитию межпарламентского взаимодействия и расширению экономических связей

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко обсудила актуальные вопросы межпарламентского взаимодействия с председателем Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента) Мадагаскара Ситени Рандрианасулуниайку. Об этом сообщается на сайте Думы.

"Заместитель председателя Государственной думы Виктория Абрамченко провела встречу с председателем Национального собрания Республики Мадагаскар Ситени Рандрианасулуниайку, - говорится в сообщении. - Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, уделив особое внимание развитию межпарламентского взаимодействия и расширению экономических связей".

В мероприятии также приняли участие глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин и первый зампред комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Сергей Каргинов. Как отметили в Госдуме, встреча прошла "в конструктивной и дружественной атмосфере, что подчеркнуло высокий уровень взаимопонимания между двумя странами".

В ходе беседы Абрамченко отметила важность укрепления партнерства со странами Африки, особо выделив стратегическую заинтересованность России в расширении политического диалога и культурного обмена с Мадагаскаром.

"Россия высоко ценит дружественные связи с Мадагаскаром, и мы уверены, что совместная работа позволит реализовать значимые проекты на благо наших народов", - подчеркнула вице-спикер.

Среди перспективных направлений взаимодействия были выделены энергетическая отрасль, геологоразведка и добыча полезных ископаемых, туризм и рыболовство, а также гуманитарное взаимодействие, включая образование и науку. Абрамченко также выразила признательность Ситени Рандрианасулуниайку "за его принципиальную позицию в вопросе участия российских спортсменов в международных соревнованиях под национальным флагом Российской Федерации".

По итогам встречи стороны договорились о продолжении контактов на регулярной основе и о проработке новых совместных инициатив на площадках международных организаций.

"Обе стороны выразили уверенность, что диалог будет способствовать укреплению дружбы между народами России и Мадагаскара", - указано на сайте Думы.