Посол РФ: ситуация с выплатой российских пенсий в Болгарии близка к разрешению

Элеонора Митрофанова отметила, что проблемы возникли в связи с санкциями, которые были введены в отношении российских банков

СОФИЯ, 10 ноября. /ТАСС/. Пенсионеры в Болгарии скоро смогут снова получать российские пенсии. Об этом в интервью ТАСС сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова.

"Мы сейчас активно занимаемся вопросами пенсий наших пенсионеров, это 6 тыс. человек, которые с января текущего года не получают пенсий из России. Это совершенно полное безобразие, фактически игнорирование прав человека. Мы стараемся, чтобы проблема была решена уже в ближайшее время", - сообщила Митрофанова.

Дипломат отметила, что проблемы возникли в связи с санкциями, которые были введены в отношении российских банков. "Сначала была проблема в нашем пенсионном фонде, потому что те банки, которые с ним работали, попали под санкции. Сейчас банк, который может работать с этими деньгами найден. Теперь болгарскому пенсионному фонду нужно получить разрешение Центрального банка Болгарии на работу с ним. В итоге болгарский пенсионный фонд должен направить письмо нашему пенсионному фонду, что готов получать эти деньги на такой-то счет. Вот на этой последней, так сказать, миле мы сейчас и находимся. Считаю, что шансы успешно преодолеть оставшиеся препятствия есть в ближайшее время есть", - рассказала Митрофанова.