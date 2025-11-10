ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Захарова призвала выяснить, кто разрешал участие трансгендеров на Олимпиаде

Официальный представитель МИД России отметила необходимость расследования по этому вопросу
13:37
обновлено 13:47

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

© ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала провести расследование и выяснить, кто и каким образом в Международном олимпийском комитете (МОК) допустил участие трансгендеров в прошлых Олимпийских играх.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что МОК запретит трансгендерам участвовать в женских соревнованиях на Олимпиаде, это решение может быть принято в начале 2026 года.

"Надо делать следующий шаг и проводить разбирательство, как и кто в МОК им разрешал это делать на прошлой Олимпиаде", - заявила дипломат ТАСС.

На данный момент трансгендеры, согласно правилам МОК, могут участвовать в женских соревнованиях, но решение остается за международными федерациями. На летней Олимпиаде в Токио в 2021 году впервые выступил спортсмен-трансгендер. Среди женщин на соревнованиях по тяжелой атлетике приняла участие новозеландка Лорел Хаббард в весовой категории до 87 кг, заняв последнее место и не сумев выполнить ни одной попытки. 

