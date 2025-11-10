Медведев обсудил обеспечение безопасности в некоторых территориях СЗФО

В округ входят 11 субъектов России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев провел совещание по обеспечению безопасности в Северо-Западном федеральном округе во время поездки в регион. Об этом сообщил секретариат Совбеза.

"Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в ходе рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ провел совещание по отдельным вопросам обеспечения безопасности в ряде территорий, входящих в СЗФО", - говорится в сообщении.

В округ входят 11 субъектов России: Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Новгородская область, Псковская область, город федерального значения Санкт-Петербург, Ненецкий автономный округ.