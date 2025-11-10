В СФ заявили, что парламентарии РФ и Болгарии должны идти навстречу друг другу

Руководитель группы по сотрудничеству Совфеда с Народным собранием Болгарии Василий Иконников отметил, что нужно "ломать стену", которую выстраивают болгарские правящие круги

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Парламентарии России и Болгарии должны идти навстречу друг другу и пытаться "ломать стену", которую сегодня выстраивают болгарские правящие круги. Такое мнение выразил руководитель группы по сотрудничеству Совфеда с Народным собранием Болгарии Василий Иконников на встрече с председателем политической партии "Альтернатива для болгарского возрождения" Руменом Петковым.

"Сегодня парламент, мы здесь, в России, в Болгарии, должны идти друг другу навстречу и попытаться ломать эту стену, которую сегодня выстраивает правящая элита или правящие круги в Болгарии. Мы должны соответствовать запросам и требованиям болгарского народа, российского народа", - считает сенатор.

По мнению Иконникова, и болгары, и россияне выступают за сотрудничество.

"70% болгар говорят: "давайте, мы с русскими должны быть вместе". Россия не возражает, то же самое говорят: "мы с нашими братушками всегда были вместе, друг другу помогали". Почему нам не соединиться?" - сказал сенатор.