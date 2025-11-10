Захарова прокомментировала заявления о "гибридной войне" против Армении
МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заявления о ведении против Армении "гибридной войны" звучат на фоне преследований в стране сторонников развития связей с Россией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
"Не можем не отметить, что заявления о "гибридной войне" против Армении звучат на фоне преследований в республике сторонников развития связей с нашей страной. Будто по обкатанной в последние годы схеме в других странах, например, в Молдавии", - указала дипломат.
По ее словам, Москва готова к обсуждению возможных обеспокоенностей Еревана по двусторонним отношениям в различных форматах.
"Готовы обсуждать возможные обеспокоенности армянских коллег как по парламентской линии, так и в рамках предложенных нами консультаций между профильными ведомствами, в том числе - если необходимо - с целью выправления складывающегося вокруг российско-армянских отношений информационного фона", - отметила дипломат.