Захарова прокомментировала заявления о "гибридной войне" против Армении

Они звучат на фоне преследований в стране сторонников развития связей с Россией, говорится в комментарии официального представителя МИД

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Станислав Красильников/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Заявления о ведении против Армении "гибридной войны" звучат на фоне преследований в стране сторонников развития связей с Россией. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Не можем не отметить, что заявления о "гибридной войне" против Армении звучат на фоне преследований в республике сторонников развития связей с нашей страной. Будто по обкатанной в последние годы схеме в других странах, например, в Молдавии", - указала дипломат.

По ее словам, Москва готова к обсуждению возможных обеспокоенностей Еревана по двусторонним отношениям в различных форматах.

"Готовы обсуждать возможные обеспокоенности армянских коллег как по парламентской линии, так и в рамках предложенных нами консультаций между профильными ведомствами, в том числе - если необходимо - с целью выправления складывающегося вокруг российско-армянских отношений информационного фона", - отметила дипломат.