Путин встретится с президентом Казахстана в России

Президент РФ и Касым-Жомарт Токаев обсудят стратегическое партнерство и союзничество в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах

Редакция сайта ТАСС

© Александр Казаков/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начинает двухдневный государственный визит в Россию, в ходе которого у них с президентом РФ Владимиром Путиным состояться переговоры. Об этом сообщила пресс-служба президента РФ.

"Россию с государственным визитом посетит президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев. В ходе переговоров будут обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений, стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня", - сказано в сообщении.

Отмечается также, что Путин и Токаев в режиме ВКС обратятся к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который будет проходить в казахстанском Уральске. По плану, лидеры двух стран подпишут важные двусторонние документы по итогу визита.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что во время встречи Путин может рассказать Токаеву о событиях на фронте и в мирном урегулировании на Украине. Как уточнил представитель Кремля, президент РФ всегда информирует своих визави о подобных событиях.

О визите

О подготовке государственного визита Токаева в Россию осенью текущего года было впервые официально объявлено в апреле. В Астане после этого не раз подчеркивали, что придают подготовке мероприятия особое значение, а Путин и Токаев неоднократно обсуждали по телефону детали предстоящего визита. В августе пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай сообщал ТАСС, что целью визита "будет углубление всестороннего сотрудничества в духе стратегического партнерства и союзничества".

Сам Токаев в октябре сообщил о дате своего визита в Россию на саммите Центральная Азия - Россия, который проходил в Душанбе. В конце октября на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в Астане Токаев сообщил, что считает визит "рубежным событием" в отношениях двух стран и анонсировал подписание документов, "которые окажут серьезное позитивное влияние на дальнейший ход сотрудничества".

В преддверии госвизита Токаева в РФ в Москве открылись Дни культуры Казахстана, в ходе которых в Новой Третьяковской галерее российскому зрителю представили шедевры живописи и скульптуры казахстанских мастеров, на сцене Малого театра показали драму "Парасат майданы" по произведениям классика казахской литературы Толена Абдикова, а также прошли Дни казахстанского кино. "В целом культурное взаимодействие развивается в соответствии с договоренностями, достигнутыми на высшем уровне, что отражает устойчивый характер межгосударственных отношений", - сообщили ТАСС в Министерстве культуры и информации Казахстана, комментируя состоявшиеся мероприятия.

Также параллельно государственному визиту в Уральске в Казахстане 11-12 ноября пройдет XXI форум межрегионального сотрудничества двух стран. Форумы проводятся поочередно в РФ и Казахстане с 2003 года, главная тема мероприятия в этом году - "Рабочие профессии - драйвер роста экономики".