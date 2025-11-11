Депутат Ивлев: коррупционеры в окружении Зеленского связаны с ВПК Запада

Парламентарий добавил, что киевскому режиму придется отвечать за "бизнес на крови"

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Коррумпированные фигуры действующего режима на Украине напрямую связаны с политическими лоббистами военно-промышленного комплекса ряда стран Запада. Таким мнением с ТАСС поделился депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины провело обыски у совладельца фирмы "Квартал 95", бизнесмена Тимура Миндича, которого называют "кошельком Зеленского". Обыски также прошли у министра юстиции Украины Германа Галущенко, ранее возглавлявшего министерство энергетики, и в компании "Энергоатом", которые считаются близкими к Миндичу. После этого НАБУ опубликовало записи разговоров по делу о коррупции, участниками которых, как считает депутат Верховной рады Ярослав Железняк, являются Миндич и Галущенко.

"Перманентный политический кризис на Украине традиционно принял коррупционную форму и как круги на воде захватывает страны Западной Европы. Опубликованные Национальным антикоррупционном бюро Украины записи членов команды Зеленского о дележе коррупционных денежных потоков в сфере обороны и энергетики обязательно выведут на откаты политикам и лоббистам ВПК Британии, Германии, Франции и других стран. Именно они наживались на поставках вооружений стран НАТО для ВСУ, на разработках дронов и ракет для обстрелов российских городов и сел", - считает депутат.

Он добавил, что киевскому режиму придется отвечать за "бизнес на крови".