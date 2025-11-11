В Бишкеке началось заседание российско-киргизской межправительственной комиссии

Встреча проходит под председательством главы кабинета министров Киргизии Адылбека Касымалиева и вице-премьера Российской Федерации Алексея Оверчука

БИШКЕК, 11 ноября. /ТАСС/. Заседание российско-киргизской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества началось в Бишкеке, передает корреспондент ТАСС.

Заседание проходит под председательством главы кабинета министров Киргизии Адылбека Касымалиева и вице-премьера Российской Федерации Алексея Оверчука. Встреча состоится в узком, а затем в расширенном составе.

Накануне Оверчук и Касымалиев в Бишкеке осмотрели ход строительства школы с обучением на русском языке, которая возводится в рамках реализации соглашения о строительстве российской стороной девяти школ в Киргизии.