Путин на встрече с Аксеновым выразил уверенность, что Крым не подведет

Президент также оценил хорошие показатели республики в сфере строительства

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.

"Владимир Владимирович, Крым с вами и Крым за вас, мы вас не подведем", - сказал руководитель региона. "Не сомневаюсь", - ответил Путин.

На встрече Аксенов доложил президенту о социально-экономической ситуации в Республике Крым, в частности рассказал о ходе решения проблемы с переработкой мусора. "Очень рад, что идет эта работа", - отметил глава государства.

Путин оценил и хорошие показатели Крыма в сфере строительства. Он уточнил у Аксенова, ведется ли уже строительство школ по новым общероссийским стандартам. "Последняя школа уже соответствует", - ответил руководитель региона.