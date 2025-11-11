Шойгу: Россия и Египет могут активизировать сотрудничество оборонных ведомств

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что проводятся регулярные заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly

КАИР, 11 ноября. /ТАСС/. Россия и Египет могут активизировать взаимодействие по линии оборонных ведомств, а также проводить совместные мероприятия боевой подготовки на регулярной основе. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Египта Абделем Магидом Сакром в Каире.

"Считаем важным активизировать взаимодействие по линии оборонных ведомств России и Египта. В частности, проводить совместные мероприятия боевой подготовки на регулярной основе, а также наращивать нормативную базу сотрудничества в военной области. Также возможно расширить практику обучения египетских военнослужащих в вузах Минобороны России", - сказал Шойгу.

Он отметил, что проводятся регулярные заседания совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству.

"Российские вооружение и техника, поставленные в Египет, стали одним из важнейших элементов укрепления комплексной системы обороны вашей страны. Доказанная надежность имущества российских производителей позволяет поддерживать боевую готовность египетских вооруженных сил на высоком уровне", - добавил секретарь СБ РФ.