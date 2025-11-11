РФ представила модель восстановления природы на климатической конференции ООН

Россия является климатическим донором мира, обладая крупнейшими экосистемными ресурсами Земли, отметил статс-секретарь Национального комитета десятилетия ООН Вадим Петров

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия представила на 30-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP30) в Бразилии первую в мире целевую операционную модель восстановления экосистем, созданную российским бизнесом и научным сообществом в рамках десятилетия ООН по восстановлению экосистем 2021-2030 годов. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора единого научного центра Минприроды России ВНИИ "Экология", статс-секретарь Национального комитета десятилетия ООН Вадим Петров.

"Опыт России демонстрирует, что восстановление экосистем - это не просто природоохранная мера, а один из самых эффективных инструментов климатической политики XXI века. С научной точки зрения восстановление экосистем - это одновременно и митигация, и адаптация. Согласно оценкам Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), восстановление природы может обеспечить до трети всех необходимых мер по снижению глобальных выбросов к 2030 году. Россия на практике доказала, что этот механизм работает, особенно в Арктике - "кухне погоды" планеты", - заявил Петров.

По его словам, Россия является климатическим донором мира, обладая крупнейшими экосистемными ресурсами Земли и реализуя масштабные природоохранные проекты, в том числе в условиях Арктики, где темпы потепления в разы превышают среднемировые. Масштаб вклада РФ в рамках десятилетия ООН не имеет аналогов среди полярных стран и представлен в "Арктическом досье" - первом в мире системном докладе о восстановлении экосистем в полярных широтах.

Так, досье фиксирует беспрецедентные результаты: создание крупнейшей сети особо охраняемых природных территорий (ООПТ) из 40 федеральных ООПТ общей площадью 39 млн га и около 200 ООПТ регионального и местного значения общей площадью свыше 86 млн га. Также в Арктике убрано 85 тыс. тонн отходов и металлолома, рекультивировано свыше 6 тыс. га нарушенных земель, внедрены система мониторинга вечной мерзлоты и ИИ-технологии для сохранения биоразнообразия.

Особое внимание в выступлении было уделено российской целевой операционной модели восстановления экосистем, разработанной арктическим бизнесом совместно с научным сообществом и органами власти. Модель описывает интегрированный цикл действий - от оценки ущерба до рекультивации и полного восстановления природных функций территории. По оценке экспертов, это уникальный глобальный прецедент, который может быть масштабирован для других отраслей и регионов.

"Арктика - это природный регулятор климата всей планеты. Сохраняя и восстанавливая Арктику, Россия защищает климат Земли. Наш опыт - пример того, как экосистемный подход становится реальным механизмом устойчивого развития. Российский бизнес впервые предложил воспроизводимую научно обоснованную систему управления восстановлением экосистем. Мы приглашаем международных партнеров к ее широкому тиражированию. Сегодня, когда мир ищет пути выхода из климатического кризиса, Россия показывает, что путь лежит через возрождение экосистем - от Арктики до тропиков. Это и есть настоящая митигация - научная, комплексная, живая", - подытожил Петров.