Россия будет выступать за смягчение оружейного эмбарго для Южного Судана

Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева назвала это ограничение главным препятствием для формирования и оснащения объединенной армии страны
19:58

ООН, 11 ноября. /ТАСС/. Россия считает пагубным действующее в отношении Южного Судана оружейное эмбарго и будет последовательно выступать за его смягчение. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева.

"В очередной раз отмечаем пагубность действующего в отношении Южного Судана оружейного эмбарго. Этот режим, за пересмотр или облегчение которого высказываются представители африканского континента, в том числе на площадке СБ, является главным препятствием для формирования и оснащения объединенной армии страны, - сказала она в ходе выступления в Совете Безопасности всемирной организации. - Очевидно, что имеющихся изъятий из режима эмбарго недостаточно для решения масштабной задачи укрепления национальной безопасности. Будем последовательно выступать за его смягчение или полный демонтаж".

Совет Безопасности ООН ввел оружейное эмбарго в отношении Южного Судана в 2018 году, в мае 2025 года Совбез принял резолюцию о его продлении еще на год, при этом шесть стран, в том числе Россия и Китай, воздержались от голосования по данному документу.

Ситуация в Южном Судане существенно обострилась 4 марта, когда в городе Насир на севере страны произошли боевые столкновения между регулярными войсками и ополченцами из группировки "Белая армия нуэров", которая имеет связи с партией "Народно-освободительное движение Судана - в оппозиции" (НОДС-О). 27 марта в столице страны Джубе был помещен под домашний арест первый вице-президент Риек Машар, который является лидером НОДС-О. 

