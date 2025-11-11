Шойгу в Омане обсудит сотрудничество по безопасности

На повестку дня будут вынесены вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе исторического государственного визита султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида в Россию

Редакция сайта ТАСС

© Александр Бурмистров/ ТАСС

МАСКАТ, 11 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу во главе межведомственной делегации прибыл в Оман, где обсудит с высшим руководством страны сотрудничество в сфере безопасности и развитие стратегических проектов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе аппарата СБ РФ.

"На повестку дня будут вынесены в первую очередь вопросы реализации договоренностей, достигнутых в ходе исторического государственного визита султана Омана Хайсама бен Тарека Аль Саида в Россию в апреле текущего года. В частности, планируется предметно обсудить перспективы углубления сотрудничества в сфере безопасности, развития стратегических проектов с российским участием, а также путей наращивания координации по актуальным глобальным и региональным вопросам", - указали в пресс-службе в связи с прибытием Шойгу в Маскат.

Как рассказали в СБ РФ, в ходе визита запланированы встречи Шойгу с султаном Омана Аль Саидом, главой султанской канцелярии Султаном ан-Нуамани и министром иностранных дел Бадром бен Хамадом бен Хамудом аль-Бусаиди.

"Под председательством Сергея Шойгу и его оманского коллеги [генерального секретаря Совета национальной безопасности Омана] Идриса аль-Кинди состоится заседание российско-оманского стратегического диалога, в котором также примут участие заинтересованные члены межведомственных делегаций двух стран", - добавили в СБ РФ.

Шойгу возглавляет межведомственную делегацию России, в которую входят представители руководства МВД РФ, МИД РФ, Минюста РФ, Минпромторга РФ, СВР РФ, ФСВТС России, Росфинмониторинга, Росгвардии, "Рособоронэкспорта", Роскосмоса, Росатома и других ведомств. Ранее делегация посетила Каир, где состоялись встречи Шойгу с высшим руководством Египта, в частности с президентом страны Абдель Фаттахом Ас-Сиси.