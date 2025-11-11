Путин встретил Токаева в Кремле

Президенты России и Казахстана обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития отношений двух стран

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин встретил лидера Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Кремле. Лидеры проводят в первый день государственного визита казахстанского лидера неформальную встречу, которая проходит в Представительском кабинете Сенатского дворца в Кремле.

Как анонсировала ранее пресс-служба Кремля, в ходе переговоров Путин и Токаев обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития российско-казахстанских отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

Помимо этого, как сообщал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, не исключено, что 12 ноября Путин также проинформирует Токаева о событиях на фронте и процессе мирного регулирования на Украине. Представитель Кремля в том числе отмечал, что Москве было бы интересно узнать результаты переговоров Токаева и президента США Дональда Трампа, но в случае, если лидер Казахстана сам захочет об этом рассказать.

Токаев находится в РФ с высшим по статусу - государственным визитом. Неформальная часть визита лидера Казахстана проходит 11 ноября, официальные встречи, беседы в узком составе, российско-казахские переговоры, а также подписание пакета двусторонних документов и государственный обед от имени президента РФ намечены на 12 ноября. Помимо этого, также 12 ноября планируется совместное обращение президентов к участникам пленарного заседания XXI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана по ВКС.