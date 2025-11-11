Путин: РФ и Казахстан в ходе визита Токаева "сверстают" планы на будущее

Президент России поблагодарил казахстанского коллегу за то, что он нашел время для приезда

Редакция сайта ТАСС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент РФ Владимир Путин © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Россия и Казахстан в рамках двухдневного государственного визита президента республики Касым-Жомарта Токаева смогут наметить планы сотрудничества на среднесрочную перспективу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая встречу с Токаевым.

"Сегодня у нас будет возможность в неформальной обстановке посидеть, поговорить по всем вопросам, которые представляют особый интерес, - обратился глава российского государства к президенту Казахстана. - Ну а завтра вместе с коллегами уже пройтись по всей повестке дня наших двусторонних отношений и посмотреть, безусловно, на перспективу. Хотя в целом, я думаю, мы очень хорошо закончим текущий год и сверстаем планы на ближайшую, и на будущую, более отдаленную среднесрочную перспективу".

Российский лидер также поблагодарил Токаева за то, что он нашел время для приезда в Россию согласно ранним договоренностям. "Я искренне рад этому", - поделился Путин.

Помимо этого он отметил, что хоть Россия и Казахстан находятся в постоянном контакте, но все же такие "протокольные вещи тоже имеют значение в межгосударственных отношениях".