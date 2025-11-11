Посольство РФ в Пакистане осудило теракт у здания суда в Исламабаде

В диппредставительстве выразили надежду, что организаторы нападения будут найдены и понесут заслуженное наказание

ИСЛАМАБАД, 11 ноября. /ТАСС/. Посольство РФ в Пакистане выступило с осуждением теракта в столице исламской республики, который привел к гибели 12 человек.

"Посольство России в Пакистане решительно осуждает теракт возле здания окружного суда в Исламабаде. Выражаем надежду, что организаторы этого нападения будут найдены и понесут заслуженное наказание. Соболезнуем родным и близким погибших, желаем всем пострадавшим скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

11 ноября на окраине пакистанской столицы на парковке рядом с окружным судом произошел взрыв, 12 человек погибли, 27 получили ранения. Как сообщил глава МВД Пакистана Мохсин Раза Накви, пытавшийся проникнуть в здание суда террорист-смертник привел в действие взрывное устройство рядом с полицейским автомобилем. Власти Пакистана возложили ответственность за нападение на боевиков группировок "Фитна аль-Хаваридж" (ранее была известна как "Движение талибов Пакистана") и "Фитна аль-Хиндустан".