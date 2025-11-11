Временный поверенный Иванов: РФ готова к стамбульским переговорам с Украиной

Дипломат отметил, что Киев не отреагировал на предыдущие инициативы

СТАМБУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия готова к стамбульским переговорам с украинской стороной в любой момент, но Киев не отреагировал на предыдущие инициативы. Об этом заявил ТАСС временный поверенный в делах России в Турции Алексей Иванов.

"Российская сторона неоднократно подчеркивала, что мы готовы к продолжению прямых переговоров с украинской стороной, с украинской делегацией. И также наши турецкие партнеры неизменно подчеркивают, что стамбульская площадка остается в нашем распоряжении, эти двери остаются для нас открытыми", - сказал он на полях XVI Азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай", организованной в Стамбуле в партнерстве с Институтом Анкары.

"В случае, если будет проявлена политическая воля со стороны Киева, мы к таким переговорам готовы в любой момент", - добавил дипломат.

Иванов обратил внимание на то, что российская сторона в ходе предыдущих раундов переговоров передала свой ряд предложений. "Озвучивался целый ряд инициатив, в том числе по созданию трех рабочих групп онлайн. К сожалению, пока положительной реакции на эти инициативы с украинской стороны мы не получили", - добавил он.