Мирошник: в России из-за атак БПЛА погибли 392 человека за 10 месяцев

Ранены 3 205 мирных жителей, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. 392 человека погибли от ударов беспилотников по гражданским объектам в России за период с января по конец октября 2025 года. Об этом "Известиям" сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"С начала года по конец октября от атак БПЛА ранены 3 205, в том числе 195 несовершеннолетних. Погибли 392 человека, включая 22 несовершеннолетних", - уточнил он изданию.

По его словам, с начала СВО погибли 7 175 мирных жителей, еще 17 617 получили ранения. Кроме того, как отметил посол, БПЛА стали основным инструментом атак против мирного населения. "Доходит до 80% населения, которые получают ранения или гибнут от беспилотников, то есть каждый третий из четырех пострадавших - это жертва ударов БПЛА. А количество, если сравнивать, к примеру, июль и сентябрь, то количество увеличилось где-то примерно на треть", - уточнил Мирошник.