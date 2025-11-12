Россия и КНДР заключили соглашение о сотрудничестве в сфере СМИ

Документ предусматривает обмен информацией между государственными и частными информационными службами, сообщило российское посольство в Пхеньяне

СЕУЛ, 12 ноября. /ТАСС/. Министерство цифрового развития РФ и Комитет информации КНДР подписали соглашение о сотрудничестве в сфере средств массовой информации. Об этом сообщило посольство РФ в Пхеньяне.

Подписание документа состоялось 11 ноября в Москве. В нем приняли участие заместитель министра цифрового развития РФ Бэлла Черкесова и посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль. "В документе отражены ключевые направления совместной работы, включая обмен информацией между государственными и частными информационными службами, обеспечение равноправного сотрудничества в сфере средств массовой информации, организацию взаимных трансляций, обмен публикациями и иными материалами", - говорится в сообщении.

"Соглашение открывает новые перспективы для расширения партнерства между Россией и КНДР, создавая основу для углубленного и взаимовыгодного сотрудничества", - отметили в посольстве РФ в Пхеньяне.

В последние годы обмены и сотрудничество между РФ и КНДР заметно активизировались. В конце октября экономическая делегация РФ во главе с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым побывала в Пхеньяне. В июне 2024 года было подписано соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.