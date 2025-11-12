Водолацкий: потери ВСУ у Красноармейска вызваны попытками разомкнуть "клещи"

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками заявил, что по команде офицеров украинские военные идут на прорыв, что приводит к уничтожению максимального количества военнослужащих и наемников

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Потери в рядах Вооруженных сил Украины, в том числе в районе Красноармейска (украинское название Покровск) в ДНР, связаны с попытками разомкнуть "клещи". Такое мнение в беседе с ТАСС выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Большие потери ВСУ связаны с тем, что [главком Вооруженных сил Украины Александр] Сырский по команде [Владимира] Зеленского любыми путями хочет разомкнуть "клещи" и вырваться из "котла", который сформирован под Красноармейском", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по команде офицеров солдаты ВСУ идут на прорыв, что приводит к уничтожению максимального количества военнослужащих украинской армии и наемников.

11 ноября в Минобороны РФ сообщили о том, что за сутки на красноармейском направлении уничтожены более 236 украинских военнослужащих.